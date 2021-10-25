ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — ПРАЙМ. Грядущие нерабочие дни в России — это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей семьи и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.