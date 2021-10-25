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https://1prime.ru/health/20211025/835034266.html
Попова: грядущие нерабочие дни – это не локдаун
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Грядущие нерабочие дни в России — это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей семьи и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна... ПРАЙМ, 25.10.2021
общество , здоровье, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — ПРАЙМ. Грядущие нерабочие дни в России — это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей семьи и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.