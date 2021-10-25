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2021

https://1prime.ru/health/20211025/835034266.html

Попова: грядущие нерабочие дни – это не локдаун

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https://россиясегодня.рф

Грядущие нерабочие дни в России — это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей семьи и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна... ПРАЙМ, 25.10.2021

общество , здоровье, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60