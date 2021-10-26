МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских тест-систем на COVID-19 способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2, сообщил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Эффективность "Спутник Лайт" против дельта-штамма составляет 70%

Как сообщалось в понедельник, три случая заражения новым вариантом AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье.

По словам Хафизова, подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты. «Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов", — объяснил эксперт.

Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" COVID-19 может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.