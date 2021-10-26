МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских тест-систем на COVID-19 способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2, сообщил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Российская вакцина "Спутник Лайт"

Эффективность "Спутник Лайт" против дельта-штамма составляет 70%

Как сообщалось в понедельник, три случая заражения новым вариантом AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье.

По словам Хафизова, подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты. «Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов", — объяснил эксперт.

Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" COVID-19 может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.