МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова назвала причины, по которым гражданину могут отказать в получении QR-кода переболевшего коронавирусом даже при наличии положительного ПЦР-теста из платной клиники, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Myslo. Ученые создали незаразный коронавирус

Эксперт отметила, что сдать тест и получить результаты — не то же самое, что поставить диагноз. "Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз", — объяснила она.

Вместе с тем Безбородова добавила, что коммерческие клиники передают в Роспотребнадзор данные о каждом положительном результате на COVID-19, после чего заболевшему предписывается соблюдать карантин. Но полученные данные не вносятся в медицинские карты. Внести данные может только врач при личном обращении пациента.

Диагноз вносится в историю болезни в различной кодировке в зависимости от тяжести течения заболевания.