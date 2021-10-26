МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 446 до 8 316 019, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 36 446 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 907 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 316 019 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6074, 2. Московская область — 2930, 3. Санкт-Петербург — 2735", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 23, Чукотском автономном округе — 16, Ненецком автономном округе — 15.

За сутки в РФ выписаны 26 973 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 213 584 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 973 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 213 584", — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию по коронавирусу к концу года

В частности, в Москве выписали 3 924 человека, в Санкт-Петербурге — 2 929, Подмосковье — 2 877.

Помимо этого, новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован России — 1106, за пандемию — 232 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1 106 смертей… За весь период по России умерло 232 775 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 86, Санкт-Петербурге — 72, Краснодарском крае — 40.