МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — написано в документе.

Сообщается, что приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.

В них будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.

В сертификате также предусмотрено место для QR-кода. Будет указана и такая информация, как то, когда человек привился, какой вакциной и где. Также туда внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Документ формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.