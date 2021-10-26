МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве по-прежнему напряженной. По его словам, число заболеваний коронавирусом в Москве увеличилось на 14%, госпитализаций — на 10%. В Москве заполнено 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

"Ситуация в Москве остается напряженной, за последнюю неделю количество заболеваний выявленных увеличилось на 14%, и количество госпитализаций — на 10%. Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный", — сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID- 19.

Собянин также заявил, что с пятницы количество пунктов экспресс-тестирования на COVID в Москве увеличится до 50.

Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа, сказал мэр столицы. "Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа — это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих", — рассказал Собянин.

"Мощности пунктов вакцинации будут увеличиваться в Москве при увеличении числа желающих сделать прививку", — подчеркнул Собянин.