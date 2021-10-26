МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил, что темпы прироста заболеваемости несколько снизились благодаря принятым мерам. Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 32 регионах

Также он отметил, что на данный момент госпитализировано 288,5 тысяч пациентов. Прирост за неделю составил 5,3%. При этом среди госпитализированных 11% — пациенты в тяжёлом состоянии.

Особенностью нынешнего сезона, по словам министра, является увеличение числа заболевших COVID-19 среди беременных.

Кроме того, он заявил, что сейчас коронавирусом болеют примерно 60 тысяч детей и у половины из них болезнь протекает с яркой клинической картиной.

По словам министра, коечный фонд в стране увеличен до 292 тысяч мест. Это на 6% больше, чем неделей ранее. 65% коек оснащены кислородом. При этом в 13 субъектах РФ число коек для коронавирусных больных нужно наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Что касается наличия вакцин от коронавируса в регионах, то, по мнению Мурашко, их достаточно. В стране работают более 15 тысяч вакцинальных пунктов. По его словам, наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения в Чукотском автономном округе, Пензе, Кургане, Республике Марий Эл, Ханты-Мансийске, Воронежской области и Мордовии. Наиболее низкие темы вакцинации в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и др.