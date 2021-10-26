МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Класть смартфон рядом с собой во время сна нежелательно. Радиочастотное излучение от гаджета поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье. Кроме того, всегда существует риск возникновения пожара, если телефон стоит на зарядке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий российского врача-невролога, сомнолога "СМ-Клиника" Ольги Зинчевой. Эксперт рассказал, что делать, если мошенники звонят со знакомого номера

Медик уточнила, что излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств. Однако данных, которые бы однозначно позволяли говорить об опасном влиянии на организм именно смартфонов, на сегодняшний день нет, отметила врач.

"Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", — подчеркнула Зинчева, предупредив пользователей о риске использования девайсов перед сном.