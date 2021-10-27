МОСКВА, 27 окт ПРАЙМ. Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной — даже в частных клиниках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко. Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и COVID

"Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных", — пишет газета.

Отмечается, что АКОРТ и АКИТ предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, так как период с октября по декабрь является сезоном высокого спроса в торговле, и в это время формируется "30–50% годовой выручки".

"Закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом", — приводит газета выдержку из письма.

Кроме того, добавляется, что отрасль разработала специальный регламент функционирования в пандемию, подразумевающий строгое соблюдение санитарных мер в магазинах. Согласно регламенту, магазины должны постараться разделять потоки посетителей на вход и выход, дезинфицировать поверхности, отправлять сотрудников питаться группами по расписанию.

"Контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции… Повысить уровень вакцинации в стране можно и с помощью финансового стимулирования", — приводят "Известия" слова президента АКИТа Артема Соколова.

Добавляется, что торговцы предложили предоставлять привитым скидку на услуги ЖКХ.

Как сообщает газета, в пресс-службе кабмина подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор, ведомство рассмотрит предложения "в установленном порядке".