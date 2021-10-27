МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта", заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург рассказал о скорой регистрации детской вакцины от COVID-19

В понедельник стало известно, что три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", — заявил директор исследовательского центра.

По его словам, новые варианты "дельты" возникают все время. Но пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.

Британское Агентство по здравоохранению ранее сообщало, что мутация AY.4.2 может распространяться быстрее, чем "дельта".

Как свидетельствуют данные Всемирнгой организации здравоохранения, "дельта", названный B.1.617, был выявлен в октябре прошлого года. Его отличительные особенности — сокращенный инкубационный период и повышенная нагрузка на человеческий организм.

"Дельта" продолжает мутировать, и на сегодняшний день уже выявлены несколько подвидов. Наиболее опасным из них ученые называют вариант "дельта-плюс". Но они еще не определились со статусом недавно выявленного штамма AY.4.2.