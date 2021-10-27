МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное введение вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" и вакцин против гриппа. Это следует из опубликованной в госреестре инструкции к препарату. Гинцбург объяснил, может ли "Спутник V" защитить от новой мутации COVID

В ходе доклинических исследований было изучено взаимодействие "Спутника Лайт" с препаратом для профилактики гриппа и доказано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин.

При этом смешивание вакцин в одном шприце не допускается.