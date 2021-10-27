МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное введение вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" и вакцин против гриппа. Это следует из опубликованной в госреестре инструкции к препарату.

!Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

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В ходе доклинических исследований было изучено взаимодействие "Спутника Лайт" с препаратом для профилактики гриппа и доказано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин.

При этом смешивание вакцин в одном шприце  не допускается.