МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавирусной инфекции. Это следует из самого документа.

В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября было дано указание принять рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных.

"В этой связи направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", — сообщается в документе. СМИ: Власти Москвы планируют закрыть алкомаркеты на время нерабочих дней

В нем предлагается рекомендовать работодателям предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации в коллективных договорах, локальных нормативных актах.

В проекте также указывается, что "наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий".