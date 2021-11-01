МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Число людей, умерших из-за коронавируса, в мире достигло 5 000 425, при этом число выявленных случаев заражения по всему миру превышает 246,7 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса. Эксперт допустил появление нового варианта COVID

Данные организации основаны на информации властей, а также СМИ и других открытых источников.

Отмечается, что больше всего смертей пациентов с COVID-19 за все время пандемии выявлено в США — более 745 тысяч.