МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Число людей, умерших из-за коронавируса, в мире достигло 5 000 425, при этом число выявленных случаев заражения по всему миру превышает 246,7 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Данные организации основаны на информации властей, а также СМИ и других открытых источников.
Отмечается, что больше всего смертей пациентов с COVID-19 за все время пандемии выявлено в США — более 745 тысяч.
https://1prime.ru/health/20211101/835087461.html
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