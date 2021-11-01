МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России пока не становится легче, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Число случаев коронавируса в России выросло на 40 402

Он отметил перегруженность больниц, заполненность коек и чрезвычайный уровень нагрузки на врачей. "То, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка — это всем хорошо понятно", — подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле считают необходимым добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации с ЕС. "Это сложный процесс, но и здесь мы хорошо двигаемся, и мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного признания", — сказал он.

Кроме того, Песков назвал вырванными из контекста слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко об использовании вакцины "Спутник Лайт" только для ревакцинации. Как заявил пресс-секретарь главы государства, эффективность препарата была доказана не только в России, но и во многих странах мира. "Поэтому "Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования", — резюмировал он.