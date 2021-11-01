МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Выраженная мутация доминирующего штамма "дельта" могут привести к появлению нового варианта коронавируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Данных о том, что появившийся в России вариант вируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив против действия антител, пока нет, подчеркнул он.