МОСКВА. 1 ноя — ПРАЙМ. "Дельта"-штамм коронавируса, а также его варианты "дельта+" и AY.4.2, распространяющиеся на территории России, вызывают самые большие опасения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова иммунолога Николая Крючкова. В разговоре с изданием он объяснил, что эти штаммы распространяются быстрее всего и, кроме того, постепенно учатся обходить поствакцинный и естественный иммунитет.

Иммунолог отметил, что все варианты коронавируса, существующие в мире, уже есть в России, просто случаи заражения ими пока единичны.

"Пока 99% у нас занимают "дельта" и "дельта+", но в той же Британии AY.4.2 составляет уже 15% всех случаев заражения. У нас пока выявлено только несколько эпизодов, но, по правде сказать, это не особо показательно: мощность образцов секвенирования крайне низкая, потому о том, что штамм распространился массово, мы узнаем только тогда, когда это уже произойдет", — сказал Крючков. Названа грозящая "катастрофой" ошибка при лечении коронавируса

Иммунолог подчеркнул, что варианты "дельты" представляются наиболее опасными не из-за более тяжелого течения заболевания и его последствий, а из-за скорости распространения. Наиболее заразным считался "дельта+", но, согласно данным британских медиков, AY.4.2 опережает его в этом показателе на 10-15%.

"Есть и другой параметр — адаптированность к коллективному иммунитету, и поствакцинному, и естественному. Здесь разные штаммы ведут себя по-разному, есть варианты, которые уходят от защиты организма еще лучше, чем "дельта", но по совокупности свойств именно "дельта" вызывает наибольшее беспокойство", — подытожил Крючков.