МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России сложная, ведется ежедевный мониторинг ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Путин заявил о беспрецедентном уровне заболеваемости COVID-19

Кабмин направил на лекартсва почти 11 миллиардов рублей, добавил он.

Российский премьер подчеркнул необходимость снижать темпы заболевания коронавирусом в период нерабочих дней и уменьшить нагрузку на медиков. Важно обеспечить запас вакцин и бесперебойную вакцинацию без очередей, отметил Мишустин.

"Весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным. Без столпотворений. И, конечно, важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах", — сказал он.

Премьер-министр также призвал россиян в нерабочие дни минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.