МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в ходе поездок в девять субъектов РФ, в которых есть проблемы с коронавирусом, он наблюдал недостаточный уровень вакцинации. Попова рассказала о заражениях штаммами COVID "Лямбда" и "Мю"

Также он отметил, что принимаемые меры позволили повысить объемы вакцинации. Вакцина сейчас доступна и решены все вопросы в части своевременности ее доставки.

По словам Мурашко, прививку делают более 650 тысяч человек в сутки. В тех регионах, где привито более 60-70%, нагрузка на здравоохранение снижается до минимума.

По данным на понедельник, под наблюдением врачей находятся 1 млн 376 тыс больных COVID-19. Министр уточнил, что по сравнению со вчерашним днем, количество таких пациентов снизилось на 3,6 тысячи. Он считает, что на ситуацию повлияло введение нерабочих дней. Путин заявил о беспрецедентном уровне заболеваемости COVID-19

Министр также сообщил, что распространение дельта-штамма COVID-19 привело к тому, что в России стало больше пациентов, требующих госпитализации, чем в предыдущие волны.

"Мы видим, что в связи с распространением штамма "дельта" количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста, выше, чем в предыдущие волны. Но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", — подчеркнул он.