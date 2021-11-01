МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Главный инспектор ОАТИ Антон Романов сообщил, что компании, которая занимается речными перевозками с Северного речного вокзала, грозит штраф в размере до 1 млн рублей за проведение мероприятия во время режима "нерабочих дней". Путин заявил о беспрецедентном уровне заболеваемости COVID-19

По словам Романова, инспекторы в ходе проведения ежедневных рейдов 1 ноября выявили факт проведения досуговых мероприятий с очным присутствием граждан на территории речного вокзала.

"Кроме того, организатор, компания "Волга-Комплекс" не обеспечила соблюдение требований использования средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования", — отметил он.

Организаторов речных перевозок могут оштрафовать на сумму 300 тыс рублей. Если же будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, то может быть назначен штраф в размере до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Главный инспектор сообщил, что всего в ходе контрольных мероприятий выявлено семь судов. Представители администрации будут приглашены в инспекцию.