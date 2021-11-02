МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал в Facebook препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Медик обратил внимание на кортикостероиды, которые, по его словам, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов. Вред, который они могут нанести организму зачастую перевешивает пользу, и поэтому не подходят для домашнего лечения. Иммунолог выделил самый опасный вариант COVID в России

"Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу", — сказал Мельников.

Врач предостерег и от применения противовирусных препаратов при коронавирусе. Он подчеркнул, что в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Мельников предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.

Помимо этого, врач напомнил, что при коронавирусной инфекции не стоит бездумно принимать антибиотики.

"Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут", — сказал Мельников.

Он добавил, что коронавирусное поражение легких — это не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.

Мельников также отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.