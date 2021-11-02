МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 008, до 8 593 200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Минздрав сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 39 008 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3136 (8,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,46%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зарегистрировано за сутки в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и Подмосковье (2893), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5736, 2. Санкт-Петербург — 3066, 3. Московская область — 2893", — говорится в сообщении. Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (16). Врач перечислил запретные при COVID-19 лекарства

За сутки в России выписаны 30 905 человек поле COVID-19, за все время — 7 412 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве выписали 6 359 человек, в Подмосковье — 3 454, Санкт-Петербурге — 3 134.

Максимум смертей с COVID-19 за сутки обновлен в России и составил 1178 случаев, за пандемию в стране скончались 240 871 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1 178 смертей… За весь период по России умерло 240 871 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 98, Санкт-Петербурге — 83, Подмосковье — 49.