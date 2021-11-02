МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимном признании сертификатов о вакцинации РФ и ЕС, отметил, что не может обозначить конкретных сроков, но выразил надежду, "что все будет хорошо".

На просьбу журналистов хотя бы примерно обозначить более конкретные сроки он ответил: "Нет, не могу".

"Работа там ведется по линии минздравов, мы надеемся, что все будет хорошо", — добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, в текущем или следующем году может произойти взаимное признание, он пояснил: "Это чрезвычайно неблагодарная работа прямо месяцами ограничивать какие-то перспективы тех или иных процессов, тем более сейчас, когда способность прогнозирования всех процессов минимизируется каждый день".