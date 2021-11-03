МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, почему мифы о вакцинации против коронавируса пользуются большой популярностью, передает РИА Новости со ссылкой на пост Мясникова в Telegram-канале. Иммунолог назвал ковид-симптомы, при которых нужна госпитализация

Врач назвал все доводы антипрививочников "вопиющей безграмотностью и словоблудием", отметив, что многие граждане верят в это "словоблудие".

Вместе с тем он напомнил противникам вакцинации, что на текущий момент ученые из десятков стран работают над созданием более полусотни новых вакцин. "Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <…> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?" — написал Мясников.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с COVID-19, которые поступают в российские больницы, не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее чем в 0,03% процента случаев.