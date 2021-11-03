В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19
В Польше начались испытания украинской пероральной вакцины от COVID-19
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Польше навались испытания украинской вакцины от COVID-19, сообщает телеканал " 24".
По словам директора института биологии клеток Андрея Сибирного, речь идет о создании пероральной вакцины, которую можно будет использовать как таблетку или микстуру, или спрей. "Она представляет собой не очищенный белок, а дрожжевые клетки, к которым снаружи прикреплены вирусные белки. Один, а потом, может быть, еще один и дельта-модифицированные", — добавил ученый.
При этом сообщается, что одновременно украинские ученые создают инъекционный препарат, который уже проходит клинические испытания на мышах. Результаты этих испытаний ожидаются через две недели.
https://1prime.ru/health/20211103/835114008.html
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