МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе еще на неделю — до 15 ноября, сообщает областная администрация.

"Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений", — приводятся в сообщении слова главы региона.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Губернатор призвал предприятия переводить на удаленку непривитых сотрудников старше 60 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, в Томской области продлили школьные каникулы из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей, а также ввели запрет на посещение торговых, спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без QR-кода или отрицательного теста на COVID-19.