МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Все больше пациентов жалуются на последствие COVID-19 — выпадение волос, которое может начаться через один-два месяца после перенесенной болезни, сообщила РИА Новости дерматолог-трихолог Елена Климкина. Врач рассказал, сколько длится постковидный синдром

По ее словам, причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причем как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения. При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы.

Причем обычно выпадение волос начинается не постепенно, а резко — и это вызывает панику у пациентов. Климкина рекомендует в этом случае обратиться к врачу.

При этом она отметила, что универсальной схемы обследования и лечения этого синдрома на сегодняшний день не существует. "Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту — это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", — объяснила Климкина.