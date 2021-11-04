МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова перечислила случаи, когда ПЦР-тест на COVID-19 может показать ложноотрицательный результат. Об этом пишут "Известия". В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19

По словам замдиректора, привести к отрицательному результату теста зараженного пациента в небольшом количестве случаев могут неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы.

При этом Руженцова отметила, что высокая чувствительность применяемых на сегодняшний день тест-систем и отработанная техника свели частоту ложноотрицательных тестов к минимуму.

Вместе с тем она добавила, что у пациентов с пневмонией или поражением других органов COVID-19 может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но заражение окружающих такими больными маловероятно.

Ранее Роспотребнадзор предложил увеличить охват населения страны тестированием на COVID-19. В ведомстве полагают, что повышение числа исследований ускорит выявление инфекции и, таким образом, будет препятствовать ее распространению.