МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Локдаун для крупных алкомаркетов в Хабаровском крае сократился с девяти до четырех дней. Таким образом, алкогольную продукцию разрешено продавать с 8 ноября, а не с 13-го, как это предусматривалось ранее. Соответствующее постановление подписал губернатор края Михаил Дегтярев. Попова: грядущие нерабочие дни – это не локдаун

На совещании оперштаба по противодействию коронавирусу Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов объявил, что с 4 по 12 ноября в крупных населенных пунктах каря запрещена работа торговых центров и объектов общепита, за исключением продажи навынос и доставки, В то же время с 4 ноября приостанавливается работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях и крупных алкомаркетов.

Все остальные ограничения остались прежними. Например, с 7 ноября для использование междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта в Хабаровском крае будет разрешено только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. С 13 ноября предъявление QR-кода потребуются для посещения торговых центров, объектов общепита, отелей, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. В настоящий момент обсуждается вопрос о введении с декабря обязательного предъявления QR-кода при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска, в том числе для прилетающих.

Детские сады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме. Учащиеся вузов будут обучаться дистанционно до 6 декабря.