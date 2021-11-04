МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Размер выплаты за сдачу плазмы крови с антителами к COIVD-19 в Москве вырастет в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения филиала ГКБ №1 им. Пирогова. Ученые выяснили, сколько лет у человечества отобрал COVID-19

С 1 ноября вакцинированные или переболевшие доноры плазмы будут получать бонус в размере 10 тысяч рублей, уточняется в сообщени.

По словам мэра столицы, большинство россиян становятся донарами не ради материального вознаграждения, а для того, чтобы "помочь тем, кто оказался в беде", повышение выплаты будет дополнительным материальным стимулом.