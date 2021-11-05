МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Правительство приняло решение о продлении розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от коронавируса граждан до 31 декабря, сообщает пресс-служба кабмина. Италия выдаст COVID-сертификат привитым "Спутником V" после бустера

"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что розыгрыш денежных призов среди вакцинировавшихся граждан стартовал 1 сентября и должен был завершиться к 1 декабря, однако теперь срок продлён до конца года. Мероприятие проводится путем случайного выбора из данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Победители определяются компьютером. Номера сертификатов победителей публикуются на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о выигрыше также присутствует в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Подчеркивается, что выплаты можно получить в течение шести месяцев с даты розыгрыша.