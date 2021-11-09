МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Третья волна пандемии коронавируса в России плавно переросла в четвертую, заявил инфекционист Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов в ходе заседания X международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика — 2021". Гинцбург назвал способ победы над COVID за несколько месяцев

По его словам, четвертая волна продолжается в большинстве российских регионов, при этом для пациентов с коронавирусом в стране развернуто более 300 тысяч коек, более миллиона россиян находятся на лечении.

Профессор подчеркнул, что дельта-штамм коронавируса, доминирующий в настоящее время, значительно отличается от первоначального штамма и вызывает более тяжелое течение заболевания.

"Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител", — уточнил инфекционист.