МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера доказали, что черный перец помогает замедлить распространение COVID-19, пишут "Ведомости". Центр Гамалеи разрабатывает лекарство из антител для лечения COVID-19

По словам главного научного сотрудника ИНЦ РАН Ольги Остроумовой, затормозить распространение коронавирусной инфекции помогают препараты, блокирующие белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции. В ходе исследования ученые испытали 20 разных алкалоидов на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии частицы белка COVID-19.

"Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей", — рассказала Остроумова, добавив, что это вещество изменяет липидную оболочку вируса.

При воздействии пиперина оболочка вируса теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, и инфекция не проникает внутрь этих клеток. Таким образом, распространение COVID-19 останавливается. При этом COVID-19, по словам Остроумовой, не может стать устойчивым к пиперину — его мутации практически не влияют на липидную оболочку. Предполагается, что исследованные алкалоиды могут лечь в основу БАДов для профилактики и терапии СOVID-19.