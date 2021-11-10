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В России завершили исследования вакцинации от COVID подростков
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о завершении исследования применения вакцины от коронавируса для подростков. С результатами исследования ознакомятся эксперты, добавил он... ПРАЙМ, 10.11.2021
общество , здоровье, новости, минздрав, михаил мурашко, вакцинация, пандемия, covid-19, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о завершении исследования применения вакцины от коронавируса для подростков.
С результатами исследования ознакомятся эксперты, добавил он в ходе заседаниия комитета Госдумы по охране здоровья.