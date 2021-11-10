МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о завершении исследования применения вакцины от коронавируса для подростков.

С результатами исследования ознакомятся эксперты, добавил он в ходе заседаниия комитета Госдумы по охране здоровья.