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В Совфеде не исключили ужесточение антиковидных мер
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятия на федеральном уровне новых ограничительных мер по COVID-19 и ужесточения уже введенных в связи со сложной... ПРАЙМ, 10.11.2021
общество , здоровье, новости, совет федерации, валентина матвиенко, пандемия, covid-19, ограничительные меры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятия на федеральном уровне новых ограничительных мер по COVID-19 и ужесточения уже введенных в связи со сложной эпидситуацией в стране.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось. Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии коронавируса также не рассматривается властями, поскольку невозможно спрогнозировать, когда пандемия закончится.