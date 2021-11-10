МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятия на федеральном уровне новых ограничительных мер по COVID-19 и ужесточения уже введенных в связи со сложной эпидситуацией в стране.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось. Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии коронавируса также не рассматривается властями, поскольку невозможно спрогнозировать, когда пандемия закончится.