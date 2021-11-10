МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о значимости своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавируса. В Совфеде не исключили ужесточения антиковидных мер

Если вовремя не вакцинированься от COVID-19 или не ревакцинироваться, все усилия по борьбе с пандемией пойдут на смарку, заявил глава государства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила принятия на федеральном уровне новых ограничительных мер по COVID-19 и ужесточения уже введенных в связи со сложной эпидситуацией в стране.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось. Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии коронавируса также не рассматривается властями, поскольку невозможно спрогнозировать, когда пандемия закончится.

Оперштаб зафиксировал очередной максимум смертей от коронавируса в России за прошедшие сутки — 1239 случаев. Число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на 38 058, до 8 911 713.