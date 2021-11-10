МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 на 2,1%, в том числе по итогам нерабочей недели. По ее словам, за последние три недели отмечается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам нерабочей недели показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше было 8,7%.

Вместе с тем, Голикова подчеркнула, что сейчас нельзя говорить о том, что заболеваемость снижается. "Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижения темпов прироста развития заболеваемости, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается — не можем, поэтому сегодня контроль и реализация необходимых мер должны быть продолжены", — сказала она в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Также она отметила, что на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости. Причем высокое выявление доли заболевших связано с увеличением кратности тестирования. По ее словам, сейчас завершается работа по согласованию суммы выделяемых из бюджета средств на 14 миллионов экспресс-тестов.

Голикова обратила внимание и на рост смертности от коронавируса, вызывающий тревогу. По ее словам, для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет на уровне 90-95%, но пока оставлена планка в 80%. Она считает, что для достижения коллективного иммунитета в 80%, следует уже сейчас привить около 22 миллионов человек и ревакцинировать около 9 миллионов человек. Если необходимая доля граждан не привьется в ближайший месяц, то Россия потеряет темп. Сейчас привиты 44,7% россиян старше 60 лет. Наиболее высокие показатели в Чеченской республике, республике Тыва, Тюменской, Белгородской областях и республике Мордовия. Наименьший охват к сожалению отмечается в Северной Осетии — Алании, Дагестане, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республике, Владимирской области и Приморском крае.

Зампред правительства поручила дополнительно организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми для разъяснения правильности вакцинации.

"Необходимость наращивания охвата вакцинацией пожилых граждан, как я уже сказала, очевидна. Сегодня в дополнение к ранее данным и вами и председателем правительства поручениям, мною дано поручение по дополнительной организации работы Минздравом, Минтрудом, Роспотребнадзором, регионами, фондом пенсионным, социального страхования, обязательного медицинского страхования, а также страховыми медицинскими организациями по индивидуальной работе с пожилыми гражданами с точки зрения разъяснения правильности приверженность к вакцинации", — сказала Голикова.

Она также отметила, что особую тревогу вызывает рост смертности от коронавируса в России. Каждый день умирает чуть более тысячи граждан. По ее словам, это, как правило, граждане, в возрасте старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные лица.

По словам Голиковой, сейчас уровень коллективного иммунитета достиг 48,4%. "Как известно, главная задача — это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", — сказала она. Регионами-лидерами, по ее словам, сейчас являются Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.