МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Число случаев COVID-19 в России выросло на 40 759

По его словам, после проведенной оценки эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов был зарегистрирован. "Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", — заявил Кириллов.

Также он отметил, что основными ингредиентами разрабатываемых в 27-м ЦНИИ БАДов послужили экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, повышающие иммунитет.