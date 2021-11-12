МОСКВА, 12 ноя — ПРАМЙ. Власти России не планируют вводить оплату лечения от COVID-19 для непривитых граждан, это никогда не обсуждалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты предупредили о проблемах от широкого использования QR-кодов

Ранее Сингапур решил с 8 декабря не оплачивать счета за лечение от коронавируса гражданам, которые отказались вакцинироваться.

"Нет, об этом никогда речь не шла у нас", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным взимание платы за лечение невакцинированных граждан от коронавируса.

Песков также заявил, что Кремль знает об инициативе правительственного оперштаба по разработке законопроекта, касающегося использования QR-кодов в магазинах и на транспорте.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.

"Нам известно об этой инициативе правительственного штаба, действительно там определенные наработки есть. Еще предстоит достаточно серьезная работа по законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов…. Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что идея введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу требует внимательно изучения и оценки экспертами, так как есть много нюансов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, конечно, нужно со специалистами, с Роспотребнадзором, в любом случае какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке, там же очень много нюансов, и это все нужно очень тщательно прорабатывать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее введения QR-кодов для официально не болевших коронавирусом.