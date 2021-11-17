МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. База геномов 100 тысяч россиян будет создана в РФ, первыми добровольными участниками исследований станут сотрудники "Роснефти", сообщил глава компании Игорь Сечин. Путин поручил помочь инвестпроектам, создающим оборудование для генетиков

"На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Мы начнем с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России", — сказал Сечин в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Он также отметил, что "Роснефть" и Минфин предварительно договорились о налоговой поддержке инвестиций компании в федеральную программу генетических технологий, увеличение выплаты дивидендов компании за 2021 год исключит потери бюджета от налоговых льгот на эти исследования.

Сечин считает, что налоговая поддержка для вкладывающихся в генетические исследования компаний должна быть не менее 50% от объема инвестиций в программу.

"В последние несколько дней перед вашим совещанием мы проводили активную работу с Минфином, Минобрнауки и достигли предварительной договоренности с Антоном Германовичем Силуановым о предоставлении компании мер налоговой поддержки в указанном объеме", — сказал Сечин.

"Предварительная договоренность, о которой я говорю, с Минфином включает также наши обязательства по формированию дополнительных доходов бюджета через увеличение дивидендных выплат за 2021 год примерно до 120 миллиардов рублей. Таким образом, эти дивиденды станут в том числе источником предоставления налоговых льгот, что в доле Минфина составит 11,25 миллиарда рублей", — добавил глава "Роснефти".