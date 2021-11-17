МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал ускорить темы тестирования россиян на коронавирус. Врач объяснил, как действовать после контакта с зараженным коронавирусом

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", — сказал он.

На совещании по развитию генетических технологий глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту о ситуации с коронавирусом в России. Она заявила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию.

"Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", — сказала Попова.