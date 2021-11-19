МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Эндокринолог, диетолог Елена Щетинина раскрыла взаимосвязь уровня сахара в крови с тяжестью течения COVID-19. По ее словам, повышенные показатели — фактор риска, сообщает радио Sputnik. Путин потребовал увеличить скорость тестирования россиян на коронавирус

Щетинина отметила, что при значениях более шести-семи миллимолей на литр травмируются сосуды, и эндотелий — их внутренние стенки — становится более проницаемым. Таким образом, жизни человека угрожает не столько сам по себе диабет, сколько осложнения, которые могут стать необратимыми, заключает эндокринолог.

По ее словам, COVID-19 характеризуется не только повреждением легочной ткани, но также страдает внутренняя стенка сосудов. Если эндотелий изначально был поврежден при повышении сахара, то это становится фактором риска. "Дополнительное воздействие инфекции на эндотелий усугубляет ситуацию", — объяснила врач и добавила, что при COVID-19 и любой другой бактериальной или вирусной инфекции организм может отвечать повышением сахара в крови, а иногда заболевание может спровоцировать "спящие" углеводные нарушения обмена.

Врач порекомендовала следить за сахаром и принимать меры при его повышении. Самая эффективная "таблетка" от диабета, по ее мнению, — диета и ограничение углеводов, а лекарства — вторичны.