МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва". В России 77 регионов уже используют QR-коды

"С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением", — объяснил министр.

По его словам, проверять "просто с камеры" уже не будут — старые способы не работают. При этом Шадаев заявил, что Минцифры разработало целый пакет мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.