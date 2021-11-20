МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. За несколько дней до вакцинации (или ревакцинации) и три-пять дней после нее рекомендуется отказываться от курения и употребления алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на медицинского директора Лабораторной службы "Хеликс" Дмитрия Денисова.
По словам эксперта, алкоголь подавляет иммунитет и может вызвать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. В конечно счете из-за приема алкоголя может ухудшиться состояние пациента после прививки и, более того, алкоголь способен негативно повлиять на формирование иммунного ответа. В то же время Денисов порекомендовал употреблять перед прививкой белковые продукты, необходимые для выработки специфических антител. А кроме того, желательно включить в рацион достаточное количество витаминов A, B6, B12, В9, C, D, E и минералов — цинка, меди, селена, железа. Ведь они играют важнейшую роль в поддержании иммунной системы.
Также Денисов посоветовал гражданам, входящим в группу риска по аллергическим заболеваниям, не употреблять перед вакцинации продукты, потенциально способные вызвать аллергию. В частности, это сладости, цитрусовые, копчености и шоколад.
https://1prime.ru/health/20211120/835281135.html
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