МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. За несколько дней до вакцинации (или ревакцинации) и три-пять дней после нее рекомендуется отказываться от курения и употребления алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на медицинского директора Лабораторной службы "Хеликс" Дмитрия Денисова. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет действует уже в 14 регионах

По словам эксперта, алкоголь подавляет иммунитет и может вызвать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. В конечно счете из-за приема алкоголя может ухудшиться состояние пациента после прививки и, более того, алкоголь способен негативно повлиять на формирование иммунного ответа.

В то же время Денисов порекомендовал употреблять перед прививкой белковые продукты, необходимые для выработки специфических антител. А кроме того, желательно включить в рацион достаточное количество витаминов A, B6, B12, В9, C, D, E и минералов — цинка, меди, селена, железа. Ведь они играют важнейшую роль в поддержании иммунной системы.

Также Денисов посоветовал гражданам, входящим в группу риска по аллергическим заболеваниям, не употреблять перед вакцинации продукты, потенциально способные вызвать аллергию. В частности, это сладости, цитрусовые, копчености и шоколад.