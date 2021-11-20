МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Некоторые люди отличаются высокой устойчивостью к коронавирусу, это может быть связано с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу, говорится в статье РИА Новости. Эндокринолог раскрыла взаимосвязь уровня сахара в крови с течением COVID

Согласно публикации, иногда в организме человека может возникнуть мощный первичный клеточный иммунный ответ на попадание вируса. Тогда патоген уничтожается сразу Т-лимфоцитами, которые отвечают за распознавание вируса и передачу информации о нем В-клеткам, вырабатывающим антитела. В этом случае не возникает каких-либо симптомов заболевания и не формируются антитела.

"ПЦР-тесты — отрицательные, но организм приобретает защиту от повторного заражения", — говорится в статье. Однако точной информации о том, сколько действует такая защита, пока нет.

Кроме того, ученые исследуют генетическую устойчивость людей к COVID-19. Международный консорциум генетиков COVID Human Genetic Effort уже занимается поиском людей с такой особенностью, чтобы разработать метод генетической коррекции, которая будет защищать от коронавируса баз вакцин и антител, говорится в публикации. В России выявили 37 120 новых случаев коронавируса

Члены консорциума полагают, что у тех, кто не заражается коронавирусом, имеется особый набор генов. "Ученые наметили несколько участков в геноме человека, потенциально способных контролировать устойчивость к COVID-19", — пишет автор статьи.

Еще одна гипотеза говорит о том, что в геноме у людей с устойчивостью к COVID есть мутации, которые разрушают вирусную РНК уже внутри клетки.