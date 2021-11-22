ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — ПРАЙМ. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом России, объявившим обязательную самоизоляцию для невакцинированных от коронавируса.
Согласно сообщению региональных властей, самоизоляция продлится до 5 декабря, она будет действовать в четырех муниципалитетах: Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья).
Кроме того, до 5 декабря в этих муниципалитетах запрещается ночная деятельность общепита и фитнес-клубов, приостанавливается проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, работа организаций дополнительного образования с очным присутствием.
Жителям региона, прошедшим вакцинацию от COVID-19 или перенесшим заболевание, соблюдать самоизоляцию не нужно.
За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе было выявлено 250 новых случаев заражение коронавирусом.
https://1prime.ru/health/20211122/835294498.html
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