МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Главным распространителем коронавируса являются непривитые люди. Об этом агентству РИА Новости заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число случаев COVID-19 в России выросло на 33 796

"Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <…> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — подчеркнули в ВОЗ.

Помимо этого собеседник агентства отметил, что все больше научных исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер протви распространения коронавируса.

В первую очередь, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе. Но при их использовании вкупе с другими мерами их воздействие многократно усиливается.

В числе действенных способов снизить вероятность заражения коронавирусом собеседник назвал:

соблюдение социальной дистанции,



соблюдение правил гигиены,



отслеживание контактов,



изоляцию и карантин для инфицированных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на весь период пандемии в мире выявили свыше 258 миллионов случаев заражения COVID. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.

В России, по данным на 25 ноября, выявлено 9 468 189 случаев заражения. Умерли 269 057 человек.