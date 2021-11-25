Всемирная организация здравоохранения назвала непривитых людей главным распространителем COVID
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Главным распространителем коронавируса являются непривитые люди. Об этом агентству РИА Новости заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <…> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — подчеркнули в ВОЗ.
Помимо этого собеседник агентства отметил, что все больше научных исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер протви распространения коронавируса.
В первую очередь, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе. Но при их использовании вкупе с другими мерами их воздействие многократно усиливается.
В числе действенных способов снизить вероятность заражения коронавирусом собеседник назвал:
- соблюдение социальной дистанции,
- соблюдение правил гигиены,
- отслеживание контактов,
- изоляцию и карантин для инфицированных.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на весь период пандемии в мире выявили свыше 258 миллионов случаев заражения COVID. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.
В России, по данным на 25 ноября, выявлено 9 468 189 случаев заражения. Умерли 269 057 человек.
https://1prime.ru/health/20211125/835322678.html