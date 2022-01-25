МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. За сутки в России выявлены 67 809 новых случаев COVID-19, умер 681 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 67 809 новых случаев. Умерло за сутки 681 человек", — говорится в сообщении. Развеян популярный миф об "омикроне"

За сутки в России госпитализированы 12 837 человек с COVID-19, на 115% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Количество госпитализаций за сутки составило 12 837 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 115%", — говорится в сообщении.

Помимо этого, за сутки в России выписаны 26 404 человека после COVID-19, на 21,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 26 404 человека, или на 21,6% больше по сравнению с 24 января 2022 года", — говорится в сообщении.