МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В ходе новых исследований были обнаружены неожиданные маркеры воспаления в спинномозговой жидкости нескольких пациентов, испытывающих серьезные проблемы с мозгом в течение нескольких месяцев после даже легких случаев COVID.

Созданный под руководством исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, LIINC является проектом, изучающим воздействие COVID на пациентов в течение месяцев и лет после острой инфекции. Последнее исследование, которое появилось в рамках этого проекта — работа по изучению аномальных биомаркеров спинномозговой жидкости у пациентов с продолжительным течением коронавируса, испытывающих ощущения "тумана в голове", то есть проблем с памятью, связным мышлением и так далее. Ученые рассказали, где есть шансы спастись от "омикрона"

В рамках исследования были взяты образцы спинномозговой жидкости (ЦСЖ) у 17 человек. Все они примерно за 10 месяцев до этого перенесли COVID в "мозгового помутнения", в то время как остальные четыре служили контрольной группой.

И если у контрольной группы не было обнаружено аномалий спинномозговой жидкости, то у десяти из оставшихся тринадцати они были. Эти аномалии включали повышенный уровень белков, указывающий на наличие нейровоспаления, и необычные объемы иммунных антител.

"Признак повышенной иммунной активности через несколько месяцев после того, как вирус предположительно был вылечен, указывает на то, что когнитивные проблемы, связанные с длительным течением COVID, могут быть связаны с затяжным воспалением. Возможно, что иммунная система, стимулированная вирусом, может функционировать непреднамеренным патологическим образом", — объяснила старший автор нового исследования Джоанна Хельмут. Она добавила, что этот процесс будет продолжать оказывать слияние на организм, даже если самого вируса там уже нет.

Отмечается, что почти половина из тех, кто сообщил о стойких когнитивных проблемах после заражения COVID, указали на отсроченное появление этих симптомов. У 43% опрошенных симптоматика проявилась только через месяц после выздоровления, а 29% сообщили, что их когнитивные проблемы не появлялись до двух месяцев после первых симптомов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

По словам Хельмут, долгосрочные когнитивные проблемы связаны с несколькими видами вирусных инфекций, включая ВИЧ и другие коронавирусы. Таким образом, вполне правдоподобно предположить, что заражение SARS-CoV-2 может привести к длительным когнитивным проблемам, и эти длительные симптомы COVID можно наблюдать у пациентов с легким начальным заболеванием.

"Если люди говорят нам, что у них новые проблемы с мышлением и памятью, я думаю, мы должны верить им, а не требовать, чтобы они соответствовали определенным критериям", — добавила она.