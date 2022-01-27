МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной рабочей группы по COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина.
Куратором рабочей группы стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — замглавы Аппарата правительства Ольга Кривонос. Всего в группу вошли 42 человека, в том числе главы Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ФМБА, замглавы Минпромторга, Минтруда, Миинцифры, Минфина, Минпросвещения, а также председатели ФОМС и ФСС.
Согласно сообщению, новая структура была создана для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения в стране штамма "омикрон".
Опергруппа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в России на основе данных Роспотребнадзора.
"Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам", — говорится в сообщении.