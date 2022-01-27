МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Штамм "омикрон" не окажется финальным вариантом коронавируса, вирус продолжит меняться, заявил глава лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Сергей Альховский. Инфекционист прокомментировал распространение "омикрона"

По словам специалиста, нельзя сказать, что "омикроном" все закончится. Альховский отметил, что вирус, с большой долей вероятности, продолжит свое развитие, и что через 10 лет ученые будут наблюдать полноценную дендрограмму штаммов SARS-CoV-2.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский подчеркнул, что рост заболеваемости увеличивает возможность мутаций COVID-19, поэтому возникновение новых штаммов вероятно.